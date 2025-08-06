১০ দিনে প্রাথমিক নিবন্ধন করলেন ২৫ হজযাত্রী

আগামী বছর হজে যেতে গত ১০ দিনে (২৭ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট) ২৫ হজযাত্রী প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন।
বুধবার সকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টাল থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাথমিক নিবন্ধিত সবাই সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনা কোনো হজযাত্রী এখন পর্যন্ত প্রাথমিক নিবন্ধন করেননি।
আগামী বছর হজে যেতে চার লাখ টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর বাকি টাকা জমা দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, হজ প্যাকেজ ঘোষণার আগে নিবন্ধনের গতিধীর থাকে। প্যাকেজ ঘোষণা হলে তখন দ্রুত কোটা পূরণ হয়ে যায়। কারণ, এখনো হজযাত্রীরা জানে না এবার হজে যেতে কত টাকা খরচ হবে। তাই অনেকেই দেখেশুনে নিবন্ধন করবেন।
আগামী বছর বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা মিলিয়ে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ পালন করতে পারবেন।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি সরকারের রোড ম্যাপ অনুযায়ী, এবার ১২ অক্টোবরের মধ্যে প্যাকেজের পুরো টাকা নিয়ে হজের নিবন্ধন শেষ করতে হবে।
ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, চলতি মাসের মধ্যে হজ প্যাকেজ ঘোষণা হতে পারে।
বিডি-প্রতিদিন/বাজিত