শাবিপ্রবিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে কর্নার স্থাপন

বাংলাদেশের অন্যতম সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) স্থাপন করা হয়েছে একটি কর্নার। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের চতুর্থ তলায় কর্নারটির উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. এম. সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী।
উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন, ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এছাক মিয়া, লাইফ সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিভিন্ন আবাসিক হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় প্রধান এবং দপ্তর প্রধানরা।
এ সময় উপাচার্য বলেন, “শাহজালাল (রহ.)-এর নামে এতদিন কোনো কর্নার ছিল না, এটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। কর্নারটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো— শিক্ষার্থীরা যেন এই মহৎ ব্যক্তির সঠিক ইতিহাস জানতে পারে।”
নতুন স্থাপিত কর্নারটিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী, ইতিহাস ও অবদানের উপর লেখা বিভিন্ন বই, গবেষণাপত্র ও পুস্তকের পাশাপাশি রয়েছে উনার ব্যবহৃত প্রতীকী তরবারি।
