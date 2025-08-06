স্বৈরাচার পতন দিবস ও শেখ হাসিনার দেশত্যাগের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) আনন্দ র্যালি ও মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
শহীদ মিনার থেকে শুরু, ‘অদম্য ২৪’-এ সমাপ্তি
সাড়ে ১১টায় শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ র্যালি বের হয়। র্যালিটি ক্যাম্পাসের ছাত্রী হলসংলগ্ন সড়কসহ বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে নবনির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ‘অদম্য ২৪’-এর সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শহীদদের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর স্বৈরাচার পতনের আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, “১৯৭১, ১৯৯০-এর পরেও ২৪ জুলাই এসেছে আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে। আত্মজিজ্ঞাসা না থাকলে ইতিহাস বারবার একইভাবে ফিরে আসে। বৈচিত্র্যের নামে বিভাজন সৃষ্টি না করে ঐক্যবদ্ধভাবে অর্জন ধরে রাখতে হবে।”
সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন এবং ‘৩৬ জুলাই স্বৈরাচার হাসিনার পতন দিবস উদযাপন–২০২৫’ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান,
উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ,
কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রব,
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
