ক্যাবলস ইন্ডাস্ট্রিজে যাত্রা হলো আকিজ বশির গ্রুপের। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আকিজ বশির গ্রুপ ও এমিনেন্স ইলেকট্রিক ওয়্যার অ্যান্ড ক্যাবলস লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে এ যাত্রা হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজ বশির গ্রুপের এমডি তসলিম মো. খান, চিফ অপারেটিং অফিসার খোরশেদ আলম, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ওমর ফারুক, এমিনেন্স ইলেকট্রিক ওয়্যার অ্যান্ড ক্যাবলস লিমিটেডের এমডি মাসিউল হক, ন্যাশনাল ব্যাংকের এমডি আদিল চৌধুরী, লংকাবাংলা ফাইন্যান্সের এমডি হুমায়রা আজম, রূপালী ব্যাংকের ডিএমডি হাসান তানভির, এক্সিম ব্যাংকের ডিএমডি মাকসুদা খান প্রমুখ –বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ০১:৫৮, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
ক্যাবলস ইন্ডাট্রিজে যাত্রা শুরু আকিজ বশির গ্রুপ
