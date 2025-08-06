বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ‘আবহাওয়া-জলবায়ু পরিবর্তন ও করণীয়’ নিয়ে আলোচনা

বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ‘আবহাওয়া-জলবায়ু পরিবর্তন ও করণীয়’ শীর্ষক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা সোমবার উলিপুর প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘের উলিপুর শাখার সাবেক উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা। উত্তম কুমার সেন লক্ষণ গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।
প্রধান আলোচক ছিলেন দ্য হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে। কালের কণ্ঠের কুড়িগ্রাম জেলা প্রতিনিধি ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উলিপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান মানুর সঞ্চালনায় সভায় বক্তৃতা করেন সিনিয়র সাংবাদিক নুরবক্ত মিয়া, নুরুজ্জামান সরকার, সংগঠনের জেলা শাখার সদস্য রাশেদুল আনম অপু প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক কামাল হোসেন, শিক্ষার্থী মেহিদী হাসান, নাছিমা খাতুন, সাংবাদিক আবুল কালাম, শিমুল দেব, খালেক পারভেজ লালু, পল্লি চিকিৎসক সাহেব আলী প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘নদীমাতৃক জেলা কুড়িগ্রামে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। বর্ষা মৌসুমেও নদীগুলোতে পানি নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। পরিবেশ রক্ষায় নতুন প্রজন্মকে সচেতন হতে হবে।’
সমাপনী বক্তব্যে উলিপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার সেন লক্ষণ গুপ্ত বলেন, ‘বসুন্ধরা শুভসংঘ একটি মানবিক ও সামাজিক সংগঠন। সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে নানামুখী সামাজিক কাজ করে আসছে। বসুন্ধরা শুভসংঘ দেশপ্রেম ও সমাজসেবায় অনন্য ভূমিকা রাখছে। তারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।’