অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা

নেত্রকোনা পৌরসভায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এ ছাড়া অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থায় অল্প বৃষ্টিতে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী। রবিবার রাত থেকে গতকাল দুপুর ১টা পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে শহরের উকিলপাড়া ও সাতপাইসহ বেশ কিছু নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।
স্থানীয়রা জানায়, এসব এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়। পানি নদীতে নামার সব পথে বাধা।
রিকশাচালক ইসলাম উদ্দিন বলেন, রিকশা গর্তে পড়ে যায়। পানির নিচে গর্ত বোঝা যায় না। রিকশা উল্টে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। উকিলপাড়ার শফিক জানান, সড়কে হাঁটু পানি জমে যায়। সাতপাই এলাকার মো. আলমগীর জানান, সিমেন্ট পড়ে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সড়কে পানি জমে থাকে। অল্প বৃষ্টিতেই হাঁটু পানি জমে যায়। স্কুলে বাচ্চাদের পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।
নেত্রকোনা পৌরসভার প্রশাসক স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মো. আরিফুল ইসলাম সরদার জানান, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুব খারাপ। বাড়িঘর এমনভাবে করা হয়েছে যে, পানি নামার জায়গা নেই।