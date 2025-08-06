বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষের ঢল

জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গতকাল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানে দেখা গেছে মানুষের ঢল। শিশু, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক সব শ্রেণি-পেশার মানুষ বৃষ্টি উপেক্ষা করেও রাজপথে সমবেত হয়েছিলেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও গতকাল জনসমুদ্রে পরিণত হয় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ। কারও হাতে ব্যানার, কারও হাতে প্ল্যাকার্ড, কারও গায়ে জুলাই সনদের ব্যাজ, কেউ বা গায়ে জড়িয়েছেন গর্বের লাল-সবুজ পতাকা। বৃষ্টির মধ্যেই প্রতিবাদী স্লোগানে মুখরিত হয় সংসদ ভবন এলাকা।
বিকাল ৫টার দিকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বক্তৃতা শুরু করার পর মানুষের উপস্থিতি দ্রুত বাড়তে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে আসে জনতা। বৃষ্টিতে কেউ ভিজছিলেন, কেউ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেউবা পরেছিলেন রেইনকোট।
গতকালের এ অনুষ্ঠানে অনেকেই এসেছিলেন সপরিবারে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিরপুর থেকে স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন হুমায়রা জান্নাত। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, আজ আমাদের উৎসবের দিন। এ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে সন্তানদের নিয়ে এসেছি। ১৬ বছরের দুঃশাসন থেকে দেশের মানুষ মুক্তি পেয়েছে। ৭১-এর পর এমন দিন আর এসেছে কিনা আমার জানা নেই। বৃষ্টি মাঝে মাঝে বাগড়া দিলেও মানুষের স্রোত কমেনি বরং একপর্যায়ে বৃষ্টির ফোঁটার নিচেই শুরু হয় ‘জুলাই সনদ চাই’ স্লোগান। বৃষ্টিভেজা এ সমাবেশ যেন হয়ে উঠেছিল এক প্রতীকী প্রতিবাদে।