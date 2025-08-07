তিন নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটদের খুঁজছে পিবিআই

বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী হাকিমদের (ম্যাজিস্ট্রেট) খুঁজছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে তাদের তথ্য চেয়ে চিঠি দিয়েছে পিবিআই।
এ প্রসঙ্গে ইসির নির্বাচন পরিচালনা শাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন দেশের সব জেলা প্রশাসক এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে সংশ্লিষ্টদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন।
মনির হোসেন এ সংক্রান্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, শেরেবাংলা নগর থানার দায়ের হওয়া মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সকল জেলা/সকল মেট্রোর নির্বাচনি এলাকার নির্বাচনকালীন দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের নাম, ঠিকানা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট নম্বর ও মোবাইল নম্বরের তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন। এ অবস্থায় ইসি সচিবালয়ে দ্রুত তথ্য পাঠাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।