গাজায় দিনে ২৮টি শিশু মারা যাচ্ছে : ইউনিসেফ

অবরুদ্ধ গাজায় শিশুদের ওপর চলা ভয়াবহ নিপীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ।
সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গাজায় প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন শিশু নিহত হচ্ছে। যা একটি শ্রেণিকক্ষের সমান। ইউনিসেফ জরুরি ভিত্তিতে এই সংঘাত বন্ধ করে একটি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে।
সংস্থাটি বলেছে, গাজার শিশুদের খাবার, পানি, ওষুধ এবং সুরক্ষার প্রয়োজন। এর চেয়েও বেশি, তাদের এখনই একটি যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন। গাজায় বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অনুসন্ধান এখন জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার সমান। খাবার সংগ্রহের জন্য অনেক ফিলিস্তিনি পরিবারকে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পথে নামতে হচ্ছে। সহায়তা বিতরণ কেন্দ্র থেকে অনেকে আর কখনো ফিরে আসেননি। তাদের পরিবারের সদস্যরা প্রিয়জনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তাদের অপেক্ষার অবসান হচ্ছে না। -আলজাজিরা