গুলিবিদ্ধ সেই হাসপাতালকর্মীর মৃত্যু

রাজধানীর বনানীতে গুলিতে আহত জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কর্মী জামান হোসেন (৪০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। গত সোমবার রাত সোয়া ১০টার দিকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তিনি মারা যান। নিহত জামান বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সংগঠনের (অফিস ক্লাব) সাবেক সাধারণ সম্পাদক। জামান বক্ষব্যাধি হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) আলী আহমেদ মাসুদ জানান, জামান গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরদিনই বনানী থানায় মামলা হয়। এ ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন এজাহারনামীয় আসামি। মাস্টার রোলে চাকরি নিয়ে বিরোধ এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে খুন হতে পারেন জামান। এসব কারণসহ আরও কিছু বিষয় সামনে রেখে তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছি। গত শুক্রবার রাত সোয়া ৮টার দিকে বনানী থানার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের অফিস ক্লাবের সামনে চা খেতে যান জামান। এ সময় হঠাৎ মুখোশধারী দুই দুর্বৃত্ত দূর থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিটি জামানের ডান চোখের পাশে লাগে। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে রাতেই ঢামেকে ভর্তি করেন।