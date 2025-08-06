কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দুদকের অভিযান

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের হয়রানি, টিকিটবিহীন যাত্রীদের থেকে বিনা রশিদে অর্থ আদায়সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম। অভিযানের সময় নানা অনিয়ম নজরে এসেছে দুদকের আভিযানিক দলের।
দুদক জানায়, দুদকের একটি দল ছদ্মবেশে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান নিয়ে স্টেশনে কর্মরত আনসার, পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর (আরএনবি) সদস্যদের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে।
অভিযান চলাকালে দুদক টিম একটি অনিয়মের ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়, যেখানে এক ব্যক্তি কোনো টিকিট না থাকা সত্ত্বেও রেলের এক স্টাফকে অর্থ প্রদান করে যাত্রা করছেন। এছাড়া স্টেশনে কর্মরত আনসার সদস্যদের দ্বারা যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং বিভিন্ন অসংগতির তথ্য ও প্রমাণও সংগ্রহ করা হয়।
দুদকের দলটি অভিযানের অংশ হিসেবে ছদ্মবেশে ধারণকৃত ভিডিও, স্থিরচিত্র এবং ওই টিকিটবিহীন যাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে।
যাত্রী হয়রানি ও অনিয়ম সম্পর্কে স্টেশন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং এসব অনিয়ম প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। অভিযান শেষে দল কর্তৃক সংগৃহীত সব তথ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা সাপেক্ষে কমিশনে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
বিডি-প্রতিদিন/শআ