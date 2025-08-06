ভাসানী জনশক্তি পার্টির নেতারা বলেছেন, জুলাই ঘোষণাপত্র অনুষ্ঠানে গণ অভ্যুত্থানের সব অংশীজনের উপস্থিতি না থাকা হতাশাজনক। তারা বলেন, গণ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব যারা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই ঘোষণাপত্র অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পায়নি। গণ অভ্যুত্থানে প্রায় সব রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছে রক্ত দিয়েছে পুলিশের মার খেয়েছে তারপরেও ফ্যাসিস্ট সরকারের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে রাজপথে থেকেছে। গতকাল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় দলের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মহাসচিব ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মুখপাত্র মো. আবদুল কাদের প্রমুখ।
ঘোষণাপত্র অনুষ্ঠানে সব অংশীজনের উপস্থিতি না থাকা হতাশাজনক
