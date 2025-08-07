লিভারপুল থেকে আল হিলালে যোগ দিচ্ছেন স্ট্রাইকার নুনেজ

লিভারপুল থেকে স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজকে দলে নিতে সম্মত হয়েছে সৌদি পেশাদার লিগের ক্লাব আল হিলাল।
২০২২ সালের গ্রীষ্মে ৬৪ মিলিয়ন পাউন্ডে বেনফিকা থেকে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন উরুগুইয়ান নুনেজ।
তিন মৌসুমে ১৪৩ ম্যাচে তিনি গোল করেছেন ৪০টি। গত মৌসুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ে নুনেজের অনবদ্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাকে ধরে রাখতে পারলো না অল রেডসরা।
জানুয়ারিতে নুনেজের এ্যানফিল্ড ছাড়ার একটি গুঞ্জন ছিল। ওই সময়ই সৌদি লিগে তাকে নিয়ে বিশাল আগ্রহের কথা ট্রান্সফার মার্কেটে প্রায়ই শোনা গেছে।
এবারের গ্রীষ্মে আবারো লিভারপুল ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নুনেজ। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল এবার তাকে ৫৩ মিলিয়ন ইউরোতে দলে নেবার জন্য রাজী হয়। ইতালিয়ান সিরি-এ ক্লাব নাপোলির পক্ষ থেকেও নুনেজকে নেবার ব্যপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হলে লিভারপুল সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়।
লিভারপুল বিশ্বাস করে সিরি-এ চ্যাম্পিয়ন নুনেজের জন্য যথাযথ অর্থের প্রস্তাব দেয়নি।
নুনেজের চলে যাওয়া চূড়ান্ত হবার পর ট্রান্সফার মার্কেটে অন্য কোন এ্যাটাকিং খেলোয়াড়ের জন্য খোঁজ শুরু করে দিয়েছে লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়নরা ইতোমধ্যেই নিউক্যাসলের আলেক্সান্দার ইসকারের ব্যপারে আলোচনা শুরু করেছে। এই মুহূর্তে নুনেজের যথার্থ বিকল্প হতে পারেন ইসাক।
ডারউইন নুনেজের মাধ্যমে এবারের গ্রীষ্মে ট্রান্সফার মার্কেটে লিভারপুল প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের ল্যান্ডমার্ক স্পর্শ করতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই তারা কাওমিজিন কেলেহার, ন্যাট ফিলিপস, জারেল কুয়ানশাহ, ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আর্নল্ড, লুইস দিয়াজ ও টেইলর মরটনকে ১৪৬.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে ছেড়ে দিয়েছে।
সূত্র : গার্ডিয়ান।
বিডি-প্রতিদিন/বাজিত