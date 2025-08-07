ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার চেয়ে রাবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ছাত্রদল। এতে ২১ জন শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করে শাস্তি চেয়েছেন তারা।
বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়।
সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, খুনি হাসিনা সরকারকে যারা দীর্ঘস্থায়ী করেছিল, সেসকল শিক্ষককের তালিকা উন্মোচন করেছি। তারা ছাত্র-জনতার আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং আমাদের নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে হামলা-মামলাসহ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ (বর্তমানে নিষিদ্ধ) দিয়ে দমনে সহায়তা করেছিল। এসকল দোসরদের বিচার চেয়ে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি, কিন্তু তারা নিরব। এ প্রশাসন আমাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে সেই দোসরদের সঙ্গে আঁতাত করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও প্রতারণা করছে। অবিলম্বে এই দোসরদের বিচার নিশ্চিত না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন- তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সুলতান-উল-ইসলাম, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও চৌধুরী মোহাম্মদ জাকারিয়া, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক শাহ আজম শান্তনু, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক এক্রাম উল্যাহ, আইন অনুষদের ডীন অধ্যাপক আবু নাসের ওয়াহেদ, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক আসাবুল হক, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক মোসতাক আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ওমর ফারুক, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম, মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক বোরাক আলী, চারুকলা অনুষদের শিক্ষক সুজন সেন, আইন বিভাগের শিক্ষক সাদিকুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুলতান মাহমুদ রানা, আইন বিভাগের অধ্যাপক হাসিবুল আলম প্রধান, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক প্রভাষ কর্মকার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক কাজী জাহিদ, আইবিএ অনুষদের ড. কামরুজ্জামান এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিউটের ফয়সাল আহমেদ।
সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুলের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠু ও দফতর সম্পাদক নাফিউল জীবনসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী।
বিডি প্রতিদিন/একেএ