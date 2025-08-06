জুলাই আন্দোলনে নিখোঁজ মুন্নার পরিবারের পাশে বিএনপি

স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়ে নিখোঁজ হন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের যুবক সাব্বির হোসেন মুন্না (২৪)। গার্মেন্টস শ্রমিক বাবার একমাত্র ছেলে মুন্নার সন্ধান এক বছর পেরিয়ে গেলেও মেলেনি। একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসন কিংবা ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি কোনো কার্যকর উদ্যোগ।
এ প্রসঙ্গে গত ৪ আগস্ট ‘বাংলাদেশ প্রতিদিন’-এ ‘কোথায় হারিয়ে গেলেন মুন্না, শোকস্তব্ধ পরিবার’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে তা বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সোনারগাঁ থানা বিএনপির সভাপতি আজহারুল ইসলাম মান্নানের নজরে আসে।
এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে থানা বিএনপির বিজয় র্যালি শেষে আজহারুল ইসলাম মান্নানের নির্দেশে তার একটি প্রতিনিধি দল স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুন্নার পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।
একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন বাবা শফিকুল ইসলাম ও মা মুক্তা বেগমের সঙ্গে দেখা করে প্রতিনিধি দলটি। তারা পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং ছেলেকে খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। পরে বিএনপি নেতা আজহারুল ইসলাম মান্নানের পক্ষ থেকে পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রুবেল হোসাইন, শ্রমিক দলের দপ্তর সম্পাদক জামিল হোসেন, সহ-দপ্তর সম্পাদক হাফিজ আহমেদ, সোনারগাঁ উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস মিয়া, কাঁচপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের আহ্বায়ক ফারুক আহমেদ, জসিম উদ্দিন, হাবিবুর রহমান ও আব্দুল আজিজ প্রমুখ।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ