পুত্রবধূকে হত্যার অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে আন্না আক্তার (২৪) নামে এক সন্তানের জননীকে মারধরের পর শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে শাশুড়িসহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। গতকাল উপজেলার হাইজাদী ইউনিয়নের বল্লভদী গ্রামে বসতঘর থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আন্না আক্তার ওই গ্রামের সৌদি প্রবাসী আরিফের স্ত্রী এবং ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের মারুয়াদী গ্রামের রোমানের মেয়ে। তার মা কুলসুম বেগম বলেন, ‘সোমবার সন্ধ্যায় শাশুড়ি হাসনারা, ননদ সনি আক্তার এবং চাচা শ্বশুর ফিরোজ মিয়ার সঙ্গে আন্নার ঝগড়া হয়। এর জেরে রাতে তারা আন্নাকে মারধরের পর শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যা করছে বলে প্রচার করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা লাশ নামিয়ে মেঝেতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।’ আড়াইহাজার থানার ওসি (তদন্ত) সাইফউদ্দিন বলেন, ‘লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। থানায় হত্যা মামলা করা হবে। তদন্ত রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’