জমি নিয়ে সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে মুনজিল হক (৬২) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার পাঁচগাছি শান্তিরাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মুনজিল হক ওই গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন থেকে ওই গ্রামের মুনজিল ও আবু বক্করের পরিবারের জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা চলমান। বিরোধপূর্ণ ওই জমির একপাশে মুনজিল মাটি ভরাট করেছিলেন। গতকাল সকালে আবু বক্করের লোকজন ওই মাটি সরাতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। এতে প্রতিপক্ষের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মুনজিলের মৃত্যু হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল হাকিম আজাদ জানান, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।