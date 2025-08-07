সুন্দরবন থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০ রাউন্ড গুলিসহ বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর দুই সদস্যকে আটক করেছে মোংলা কোস্টগার্ড। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের শিবসা নদীর শরবতখালী এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- খুলনার পাইকগাছা উপজেলার বাদশা গাজী (৪৫) ও মেহেদী হাসান (২৭)। কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক গতকাল এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর সদস্যরা ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবর পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের শিবসা নদীর শরবতখালী এলাকায় অভিযান চালায় কোস্টগার্ড। এ সময় বনদস্যুরা পালানোর চেষ্টা করলে কোস্টগার্ডের সদস্যরা দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে। এক পর্যায়ে তারা দুই বনদস্যুকে আটক করে। পরে তাদের কাছ থেকে তিনটি একনালা বন্দুক, ১০ রাউন্ড তাজা গুলি, পাঁচ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক
বাগেরহাট প্রতিনিধি
