চট্টগ্রামে ডাম্প ট্রাকে লরির ধাক্কায় হেলপার নিহত

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সুফিয়া রোড এলাকায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্প ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় দ্রুতগতির একটি লরি। এতে লরির হেলপার মো. সাব্বির হোসেন (২১) ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোরে।
নিহত সাব্বির নগরীর হালিশহর এলাকার আলী আব্বাসের ছেলে। লরির চালক মো. জুয়েল (২৮) দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, ঢাকামুখী লেইনে একটি স্ক্র্যাপবাহী ডাম্প ট্রাক যান্ত্রিক সমস্যার কারণে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ডাম্প ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়।
দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লরির ভেতরে আটকে থাকা সাব্বির হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক