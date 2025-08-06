ক্যাপিটাল ড্রামায় আসছে ইয়াশ-নীহার 'উইশ কার্ড'

নতুন রোমান্টিক-কমেডি ধারার নাটক নিয়ে হাজির হচ্ছেন জনপ্রিয় নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন। তার রচনায় ও পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে 'উইশ কার্ড' নামের নতুন নাটক। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান ও নাজনীন নাহার নীহা।
নাটকটির শুটিং শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই, এখন চলছে সম্পাদনার কাজ। নির্মাতা জানিয়েছেন, আগামী ১৪ আগস্ট নাটকটি ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে।
নাটকের কাহিনিতে দেখা যাবে, হৃদির (নীহা) বাবা বন বিভাগের কর্মকর্তা। নতুন এক এলাকায় বদলি হয়ে আসার পর হৃদি ভর্তি হয় স্থানীয় এক কলেজে। সেখানেই তার পরিচয় হয় কলেজের সবচেয়ে দুষ্টু ছাত্র সাদের (ইয়াশ) সঙ্গে।
সাদের দুষ্টুমি, আর হৃদির শান্ত স্বভাব। এই বিপরীত মেরু চরিত্রের মধ্যে তৈরি হয় সম্পর্কের এক মজার রসায়ন। সাদ হৃদি প্রেমে পড়ে, কিন্তু হৃদি সরাসরি সাড়া না দিয়ে তাকে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তাকে পেতে হলে পূরণ করতে হবে কয়েকটি ‘উইশ’। সাদ রাজি হয়ে যায় চ্যালেঞ্জে।
তবে সেই রহস্যময় উইশগুলো কী? তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে নাটকটি মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত।
নাটকটি নিয়ে নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন বলেন,'ইয়াশের সঙ্গে এটিই আমার প্রথম কাজ। ও খুব মনোযোগী আর সিরিয়াস একজন অভিনেতা। আর নীহা তো আমার পুরোনো সহকর্মী, ওর সঙ্গে কাজ করাও দারুণ অভিজ্ঞতা।'
অভিনেতা ইয়াশ রোহান বলেন,''দারুণ এক এনার্জেটিক নাটক হতে যাচ্ছে 'উইশ কার্ড'। সৌখিন ভাই প্রতিটি দৃশ্য খুব যত্ন নিয়ে করেছেন। দর্শকদের ভালো লাগবে আশা করি।''
নায়িকা নাজনীন নীহা জানান,''সৌখিন ভাইয়ার সঙ্গে এটিই আমার চতুর্থ কাজ। এর আগে মনদুয়ারী, মেঘবালিকা ও লাভ রেইন নাটকে একসঙ্গে কাজ করেছি। দর্শকদের ভালো লাগবে বলে বিশ্বাস করছি, কারণ এই নাটকে আবেগ, হাসি, প্রেম সবকিছুই আছে।'
'উইশ কার্ড' নাটকে রয়েছে একটি গান। এটি লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন এবং সুর-সংগীত করেছেন সাজিদ সরকার।
