জামায়াত সহিহ ইসলামি দল নয়

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন, জামায়াত সহিহ ইসলামি দল নয়। আমাদের ইসলাম হচ্ছে মদিনার, মওদুদির ইসলাম নয়। মওদুদির ইসলাম করলে ইমান থাকবে না। তিনি বলেন, জামায়াত দেশে মওদুদির ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে তাদের সঙ্গে ঐক্য করার প্রশ্নই আসে না। সোমবার রাতে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাট পৌরসভার চৌধুরী ছখিনা কমিউনিটি সেন্টারে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ‘আগামীর ফটিকছড়ি বিনির্মাণে ওলামায়ে কেরামের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। নানুপুর ওবাইদিয়া মাদরাসার পরিচালক আল্লামা শাহ সালাহউদ্দিন নানুপুরীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন এহইয়াউসসুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা শেখ হুসাইন মুহাম্মদ শাহজাহান, মাওলানা আইয়ুব বাবুনগরী, মাওলানা জুনাইদ বিন জালাল, মাওলানা আবু তালেব, আনাস সুলতানি প্রমুখ। সভায় বৃহত্তর ফটিকছড়ির ওলামা-মাশায়েখরা অংশগ্রহণ করেন। ইসলামি দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণের দাবি জানানো হলে, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো ধরনের ঐক্যের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন হেফাজত আমির। তিনি বলেন, ‘আমরা জামায়াতে ইসলামকে ইসলামি দল মনে করি না। তারা মদিনার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, বরং তারা মওদুদির ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে তাদের সঙ্গে ঐক্য করার প্রশ্নই আসে না।