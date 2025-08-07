মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (পূর্বে টুইটার) ভারতের ইন্টারনেট সেন্সরশিপ নীতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, ভারত সরকারের অতিরিক্ত কনটেন্ট সেন্সরশিপের প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মহারাষ্ট্রের সাতারায় এক পোস্টে শাসক দলীয় এক নেতাকে ‘নির্বোধ’ বলা হয়। পুলিশ ওই পোস্টকে ‘সম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে’ বলে উল্লেখ করে এবং এক্সকে তা সরাতে নির্দেশ দেয়। -রয়টার্স
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
ইন্টারনেট সেন্সরশিপ
ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এক্সের মামলা
