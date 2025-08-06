৪৪তম বিসিএসে সাময়িক মনোনীত ৪৬ প্রার্থীকে ফরম পূরণের তাগিদ

৪৪তম বিসিএসে ক্যাডার পদে সাময়িকভাবে মনোনীত ১ হাজার ৬৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৬ জন এখনও প্রয়োজনীয় তথ্যের গুগল ফরম পূরণ করেননি। তাদের আগামী ১১ আগস্টের মধ্যে গুগল ফরম পূরণের অনুরোধ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
বুধবার কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৩ ও ২৯ জুলাই প্রকাশিত ৬৩ ও ৭৪ নম্বর বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় মনোনীতদের তথ্য যাচাই ও চূড়ান্ত নিয়োগ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই ফরম পূরণ আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও যেসব প্রার্থী ফরম পূরণ করেননি, তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে এই ৪৬ জন প্রার্থীকে আগামী ১১ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত লিঙ্কে গিয়ে (https://forms.gl/XDRX2YoBoAhUpxTB8) গুগল ফরমটি পূরণ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছে পিএসসি।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত