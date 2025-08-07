মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ

মাঝ আকাশে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সিলেট থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইটের একজন যাত্রী। এতে জরুরি ভিত্তিতে ফ্লাইটটিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবতরণ করানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকালে এ ঘটনা ঘটে। তবে বর্তমান অবস্থার বিষয়ে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, বিমানের বিজি-২০১ ফ্লাইটটি বৃহস্পতিবার সকালে সিলেট থেকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে। মাঝপথে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে পাইলট ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। ফ্লাইটটি পরিচালনা করছিলেন বিমানের চিফ অব ফ্লাইট ট্রেনিং ক্যাপ্টেন সাজ্জাদুল হক।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, ফ্লাইটটি বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে সিলেট থেকে উড়াল দিয়ে লন্ডনে স্থানীয় সময় বিকাল ৪টা ৫ মিনিটে পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে ইস্তাম্বুল সময় বিকাল ৫টা ৫০ মিনিটে এটি লন্ডনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন এবং জনসংযোগ বিভাগ) হলেন মো. আল মাসুদ খান জানান, মাঝ আকাশে শাহ শামসুন নেহার রহমান নামে ফ্লাইটের একজন যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অবস্থা বিবেচনা করে ফ্লাইটের পাইলট-ইন-কমান্ড মেডিকেল এমারজেন্সি ঘোষণা করেন এবং দ্রুত ফ্লাইটটি লন্ডনের পরিবর্তে ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণ করেন। ইস্তাম্বুলে সেই অসুস্থ যাত্রী এবং তার সঙ্গে থাকা অপর দু’জন সম্মানিত যাত্রী ফ্লাইট থেকে অবতরণ করেন।
বিডি প্রতিদিন/একেএ