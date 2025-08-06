বাল্যকালের ক্লাব সান্তোসের হয়ে পুরো পাঁচ ম্যাচ টানা খেলার পর এখন ব্রাজিলের জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায় নেইমার। ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে চোট পেয়ে কান্নাভেজা চোখে মাঠ ছাড়ার পর ব্রাজিলের জার্সিতে আর দেখা যায়নি দেশটির ইতিহাসের সফলতম স্কোরারকে। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের জন্য গত মার্চে তাঁকে স্কোয়াডে রাখা হলেও পরে চোটের কারণে ছিটকে যান। আগামী মাসেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে লড়বে ব্রাজিল। সেখানে তাঁকে আশা করছেন সমর্থকরা। কেননা আগামী বছরের বিশ্বকাপ ধরেই নিজের ছন্দে ফেরার লড়াই করছেন এ ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। গতকাল ব্রাজিলিয়ান সিরিএতে জুভেন্তুজকে ৩-১ গোলে হারায় সান্তোস। বাল্যকালের ক্লাব সান্তোসের হয়ে ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন নেইমার। লিগের নয় ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা এখন ৩। আর ক্লাব পর্যায়ে ২০২২ সালের আগস্টের পর এক ম্যাচে জোড়া গোল করলেন এই প্রথমবার। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে তাঁর সবশেষ জোড়া গোল ছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বলিভিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের ৫-১ গোলের জয়ের দিনে। ব্রাজিলের নতুন কোচ কার্লো আনচেলত্তির নজর কাড়তে নিজের সামর্থ্যরে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করছেন দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করা এ তারকা। ম্যাচ শেষে নেইমার বলেছেন, ‘সবাই আমার সামর্থ্য জানে। আমি খেলার জন্য প্রস্তুত আছি, ভালো বোধ করছি। আমাকে নেওয়ার ব্যাপারটি এখন ব্রাজিলের স্টাফদের হাতে।’
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
সান্তোসে পুরোনো রূপে নেইমার
