রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে টটেনহ্যাম ছেড়ে মেসিদের লিগে সন

টটেনহ্যামের সঙ্গে দীর্ঘ ১০ বছরে সম্পর্ক চুকিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) পা রাখলেন সন হিউং-মিন। লস অ্যাঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার নিজ দেশ সফররত টটেনহ্যাম স্কোয়াড থেকে আলাদা হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে উড়ে যান এই দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা। সেদিন রাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেস বনাম টাইগ্রেস ম্যাচে, গ্যালারিতে বসেই দেখেছেন নতুন দলের খেলা। মাঠের স্ক্রিনে তাকে দেখানো হলে উল্লাসে ফেটে পড়ে দর্শক।
বুধবার সনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে লস অ্যাঞ্জেলেস। জানা গেছে, ট্রান্সফার ফি হিসেবে ক্লাবটি ২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি দিয়েছে, যা এমএলএস ইতিহাসে সর্বোচ্চ। লস অ্যাঞ্জেলেসে টটেনহ্যাম সতীর্থ লরিসের সঙ্গে পুনর্মিলন হচ্ছে সনের।
টটেনহ্যামের হয়ে সন খেলেছেন ৪৫৪টি ম্যাচ, গোল করেছেন ১৭৩টি। চলতি বছরের মে মাসে ক্লাবকে ইউরোপা লিগ জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন তিনি।
লস অ্যাঞ্জেলেসে রয়েছে কোরিয়ার বাইরের সবচেয়ে বড় কোরিয়ান কমিউনিটি। শহরের কোরিয়াটাউন থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই এলএএফসি’র হোম গ্রাউন্ড বিএমও স্টেডিয়াম। ফলে মাঠ ও মাঠের বাইরেও প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছেন এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবলার সন।
বিডি প্রতিদিন/কেএ