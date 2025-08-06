চুয়াডাঙ্গায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে যুবদলের শোভাযাত্রা

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের উদ্যোগে বিজয় শোভাযাত্রা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বর থেকে শোভাযাত্রা বের হয় এবং শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশে মিলিত হয়। জেলা যুবদলের সভাপতি শরীফ উর জামান সিজারের নেতৃত্বে এই সমাবেশ আয়োজিত হয়।
তিনি বলেন, ১৯৭১ ছিল স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ, আর ২০২৪ ছিল স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হয়েছে, এই দিনটি বিজয়ের।
সমাবেশে বক্তারা জানান, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে দেড় হাজারের বেশি মানুষ শহীদ হন এবং ৩০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হন। অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বক্তারা ভবিষ্যৎ বিএনপি সরকারের প্রতিশ্রুতি, দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক হাজী রবিউল মল্লিক, বকুল হোসেন, আপূর্ব কুমার সাহা, সহ-সম্পাদক রেজাউল ইসলাম রেজা, প্রচার সম্পাদক শামীম হক মিলনসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
