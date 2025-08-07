রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় ফেরদৌস আলী (৫৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।
বুধবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার কলেজমোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আজ বৃহস্পতিবার পাংশা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহত ফেরদৌস আলী ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর আগারগাঁও তালতলি সরকারি কলোনী এলাকার আব্দুল গণির ছেলে।
জানা গেছে, রাতে মোটরসাইকেল নিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন ফেরদৌস আলী। এ সময় অজ্ঞাত একই প্রাইভেটকার তাকে ধাক্কা দেয়। পথচারিরা দুর্ঘটনার গুরুতর আহত ফেরদৌস আলীকে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. পলাশ কুমার দাস তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানায়, নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল