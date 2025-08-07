কিশোরগঞ্জে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

কিশোরগঞ্জে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ‘এ প্লাস’ প্রাপ্ত তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে সম্মাননা দিয়েছে ইসলামী ছাত্র শিবির। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।
জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আল মামুনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি ফকির মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক শরীফ মাহমুদ, জেলা জামায়াতের সেক্রটারি মাওলানা নাজমুল ইসলাম, সাবেক নায়েবে আমির মুসাদ্দেক ভূইয়া, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি খালেদ হাসান জুম্মন প্রমুখ।
প্রধান অতিথি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, আজকের এই মেধাবীরা আগামী দিনের সোনার বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও আদর্শের আলোয় নিজেদেরকে আলোকিত করতে হবে।
আলোচনা শেষে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দেন অতিথিরা।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ