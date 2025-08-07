শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবার অবনতির বিরুদ্ধে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা।
বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে নগরীর নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে অবস্থান নিয়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন তারা।
এসময় যানজট সৃষ্টির পাশাপাশি মহাসড়কের দুই প্রান্তে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ছাত্র জনতা এ সময় স্লোগান, প্রতিবাদী গান এবং লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা জনগণকে সচেতন করে তোলেন।
সমাবেশে অংশ নিয়ে সামাজিক আন্দোলনের সংগঠক মহিউদ্দিন রনি বলেন, “হাসপাতালের সিন্ডিকেট এখনই ভাঙতে হবে। দশদিনের আন্দোলনের পর আজ আমরা বরিশাল ব্লকেড করতে বাধ্য হয়েছি।
আন্দোলনকারী ডালিম হোসেন বলেন, “শেবাচিমসহ স্বাস্থ্যখাতের বৈষম্য দূর না করা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়বো না।” রিয়াজুল ইসলাম বলেন, “আমরা রাস্তায় নেমেছি, আন্দোলন নতুল্লাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হবোই।”
আন্দোলনে বিএম কলেজ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা, ভুক্তভোগী রোগী ও স্বজনরা অংশ নেন।
আন্দোলনকারীদের পক্ষ হতে জানানো হয়, “এই আন্দোলন বরিশালসহ বৃহত্তর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়েছে। তাই আমরা সকল গণমাধ্যমকর্মীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি—এই আন্দোলনের যৌক্তিক দাবিগুলো প্রচারে সহযোগিতা করার জন্য।”
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন