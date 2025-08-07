ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়নের হুদা পুটিয়া গ্রামে বর্না খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী দিপু হোসেন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার ভাবি স্বপ্না খাতুনের বিরুদ্ধেও।
বুধবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। নিহতের ভাই শাহারিয়াল আহম্মেদ জানান, এ ঘটনায় তিনি ঝিনাইদহ সদর থানায় স্বামী দিপু হোসেন বিশ্বাস ও ভাবি স্বপ্না খাতুনকে আসামি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
জানা গেছে, নয় বছর আগে শৈলকূপার ফিড়াগাতী গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের মেয়ে বর্নার সাথে দিপুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই দিপুর বড় ভাবি স্বপ্না খাতুনের সাথে তার পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করেন বর্না। বিষয়টি নিয়ে তাদের সংসারে প্রায়ই কলহ হতো।
নিহতের মা সোহাগী খাতুন জানান, মঙ্গলবার বিকেলে দিপু নদী থেকে পাট ধুয়ে আনে এবং বর্না অল্প রোদে তা শুকাতে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তর্কে জড়ায় স্বামী-স্ত্রী। এক পর্যায়ে দিপু বর্নাকে বাথরুমে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। মারাত্মক আহত অবস্থায় বর্না পানি চাইলে দিপু তাকে ইঁদুর মারা গ্যাস ট্যাবলেট খাইয়ে দেয় বলে অভিযোগ পরিবারের।
পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, প্রাথমিকভাবে একটি ইউডি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
