অভিনেত্রী ও দেশের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা মাসুমা রহমান নাবিলা স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে লন্ডন ঘুরে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। লন্ডন ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার স্বপ্নটাও এবার পূরণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, কন্যাকে নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত জাদুঘর থেকে শুরু করে দারুণ সব জায়গায় ঘুরে মনটা তার ফুরফুরে হয়ে উঠেছিল। তবে দেশের কিছু বিষয়ে বিরক্ত হয়ে নাবিলা বলেন, ‘সুন্দর একটা অবকাশ কাটিয়ে আসার পর আমার মনটা খুব সতেজ ছিল। আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, যতদিন পারি ইতিবাচক মানসিকতাটা ধরে রাখার চেষ্টা করব। কিন্তু আশপাশের লোকেরা এবং ঘটতে থাকা বোকা বোকা ঘটনাগুলো আমাকে সেই মানসিক শান্তি পেতে দেবে না। আমি চাই আমাদের বাচ্চাদের জন্য ভালো ডে কেয়ার সেন্টার থাকুক, ভালো রাস্তা, ট্র্যাফিক এবং পার্কিং ব্যবস্থা থাকুক যাতে আমাদের কখনো গৃহকর্মী এবং ড্রাইভারের ওপর নির্ভর করতে না হয়। বিশ্বাস করুন এরা আমার আয়ু অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে।’ এদিকে ‘তুফান’ ব্লকবাস্টার হিট হওয়ার পরও নাবিলাকে নতুন আর কোনো ছবিতে দেখা যায়নি। তবে মুক্তির অপেক্ষায় আছে এ অভিনেত্রীর সিনেমা ‘বনলতা সেন’। ছবিটি নির্মাণ করেছেন মেধাবী নির্মাতা মাসুদ হাসান উজ্জ্বল। এতে আরও অভিনয় করেছেন সোহেল মন্ডল ও খায়রুল বাসার। বর্তমানে প্রচারিত হচ্ছে নাবিলার একটি সয়াবিন তেলের বিজ্ঞাপন। এ ছাড়া মাছরাঙা টিভিতে প্রচার হচ্ছে তাঁর উপস্থাপনায় ‘রাঁধুনীর রান্নাঘর বাংলার সেরা ১০০ রেসিপি’ অনুষ্ঠানটি।
নাবিলার প্রত্যাশা...
শোবিজ প্রতিবেদক
