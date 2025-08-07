যুবাদের জয়

জিততে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের টার্গেট মাত্র ১৪৮ রান। ম্যাচে টার্গেট ওভারপ্রতি ৩ রানেরও কম। হারারেতে সেই মামুলি টার্গেট টপকাতে যেয়ে এক পর্যায়ে ৬৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে টাইগার যুবারা। সেখান থেকে সামিয়ুন বশির দুর্দান্ত ব্যাটিং করে দলকে ৫ উইকেটের সহজ জয় উপহার দেন। খেলেন ম্যাচ জেতানো ৫২ রানের অপরাজিত ইনিংস। খেলা যখন শেষ হয়, তখনো ম্যাচের বাকি ২০.৩ ওভার বা ১২৩ বল। হারারেতে তিন জাতির টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে টাইগার যুবারা ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের যুব দল। হারারেতে গতকাল টস জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার যুবা অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। বাঁ হাতি স্পিনার সানজিদ মঞ্জুরের ঘূর্ণিতে দক্ষিণ আফ্রিকার যুবারা ৩৭.২ ওভারে গুটিয়ে যায় ১৪৭ রানে। দলটির পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন বেনডাইল বাথা। সানজিদের স্পেল ৮-০-৩৯-৪। ১৪৮ রানের টার্গেটে ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারাতে থাকে হাকিম বাহিনী। ওপেনার রিফাত বেগ ৪৩ রান করেন ৪৭ বলে ৫ চার ও এক ছক্কায়। শেষ দিকে বশির ৫২ রানের ইনিংসটি খেলেন ৩৬ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায়।
এ ছাড়া উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ২০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন।