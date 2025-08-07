বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদানের জন্য ‘জাতীয় পুরস্কার’ পেয়েছে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।
বিএমডিএ’র গোদাগাড়ী জোন-১ রাজশাহীকে স্বীকৃতিস্বরূপ ‘জাতীয় পুরস্কার-২০২৪’ সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিএমডিএ’র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনে ২০২৪ সালের ‘বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার’ গ্রহণ করেন বিএমডিএ গোদাগাড়ী জোন-১ এর সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল লতিফ। জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ।
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন