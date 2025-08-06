ভরা মৌসুমেও মিলছে না ইলিশ, আকাশছোঁয়া দাম

এবার ভরা মৌসুমেও বরিশালের বাজারে ইলিশের দেখা মিলছে না। বরিশালের ইলিশ মোকাম পোর্ট রোড বাজারে ইলিশের সরবরাহ কিছুটা দেখা গেলেও দাম নাগালের বাইরে। গতকাল বাজারে গিয়ে ইলিশের চড়া দাম নিয়ে ক্রেতাদের ক্ষোভ ঝাড়তে দেখা যায়। তারা জানান, ইলিশের দাম আকাশছোঁয়া। শখ করেও একটি মাছ কেনার মতো সামর্থ্য নেই অনেকের। পোর্ট রোড বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ভ্রাম্যমাণ খুচরা মাছ বিক্রেতারা অধিকাংশই সাগর ও চাষের মাছ বিক্রি করছেন। দোকানের কর্কশিটের বাক্সে বিক্রি করছেন বিভিন্ন আকারের ইলিশ। তারা এসব ইলিশ সংরক্ষণ করে রেখে এখন বিক্রি করছেন বলে জানা গেছে। মাছ বিক্রেতা আকতার হোসেন বলেন, অভ্যন্তরীণ নদীতে মাছ নেই। খুব কম মাছ আসে বাজারে। গতকাল সকালে বাজারে সর্বোচ্চ ৫০ মণ মাছ বিক্রি হয়েছে। অথচ গত বছর দৈনিক ৩৫ থেকে ৪০ মণ মাছ আমি একা কেনাবেচা করতাম। গতকাল বাজারে কোনো প্রকার সামুদ্রিক মাছ আসেনি। অভ্যন্তরীণ নদীর মাছ হওয়ায় দাম একটু বেশি। তিনি জানান, দেড় কেজি ওজনের একটি ইলিশের কেজিপ্রতি মূল্য ৩ হাজার টাকা।
, এক কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ কেজিপ্রতি ২ হাজার ৬৫০ টাকা, এক কেজি ওজনের ইলিশ ২৫০০ টাকা, এলসি ২২০০ টাকা, হাফ কেজি ১৬০০ টাকা, ৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ১২৫০ টাকা, ৩০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ১ হাজার ও ২৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৮৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।