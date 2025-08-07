মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি নির্বাচনের

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, বিগত চারটি নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। জুলাই অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি নির্বাচনের জন্য। আমরা আশা করব, ইনশা আল্লাহ প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। আমরা এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাই। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি পালন উপলক্ষে গতকাল দুপুরে কুমিল্লা মহানগর, দক্ষিণ জেলা ও উত্তর জেলা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় র্যালি-পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত ২৮ দফা প্রসঙ্গে ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, তিনি যে ২৮ দফা ঘোষণা দিয়েছেন, বিএনপি অনেক আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে সাধুবাদ জানিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যারা বিএনপিকে নিয়ে সমালোচনা করেন আপনাদেরকে অনুরোধ করব। রাজনীতির মাঠে আসুন, আপনাদের কর্মসূচি তুলে ধরুন। আমাদের ৩১ দফা আছে আর আপনাদের যা আছে তা নিয়ে জনগণের পাশে আসেন।