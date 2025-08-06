‘মুগ্ধ সুপেয় পানি কর্নার’

গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে উদ্বোধন করা হয়েছে ‘মুগ্ধ সুপেয় পানি কর্নার’। জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন গতকাল এর উদ্বোধন করেন। জুলাই শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে প্রশাসনের উদ্যোগে এ কর্নার গড়ে তোলা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক বলেন, এই মুগ্ধ কর্নার গাজীপুরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য সহায়ক হবে। এটি শহীদ মুগ্ধের স্মৃতি চিরকাল অমøান রাখবে।
জেলা পরিষদ জানায়, এ কর্নার স্থাপনের ফলে জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা পেয়েছে।
২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রাজধানীর উত্তরায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। ঘটনার দিন এক ভিডিওতে দেখা যায় মুগ্ধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পানি বিতরণ করছিলেন। হঠাৎ তার শরীরে গুলি লাগে।