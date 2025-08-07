নিখোঁজ মুন্নার পরিবারকে সহায়তা

স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গত বছর আন্দোলনে গিয়ে নিখোঁজ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের সাব্বির হোসেন মুন্নার (২৪) পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন থানা বিএনপির সভাপতি আজহারুল ইসলাম মান্নান। মঙ্গলবার বিএনপির বিজয় র্যালি শেষে দলের নেতা-কর্মীরা গার্মেন্টকর্মী মুন্নার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা শফিকুল ইসলাম ও মা মুক্তা বেগমকে এ সহায়তার অর্থ তুলে দেন। এর আগে গত ৪ আগস্ট বাংলাদেশ প্রতিদিনে ‘কোথায় হারিয়ে গেলেন মুন্না শোকাচ্ছন্ন পরিবার’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে বিষয়টি সোনারগাঁ থানা বিএনপির সভাপতি আজহারুল ইসলাম মান্নানের দৃষ্টিগোচর হয়।
মুন্নার পরিবারকে সহায়তা প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন- জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রুবেল হোসাইন, শ্রমিক দলের দপ্তর সম্পাদক জামিল হোসেন, সহদপ্তর সম্পাদক হাফিজ আহমেদ, সোনারগাঁ উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সিনিয়র সহসভাপতি ইউনুস মিয়া, কাঁচপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের আহ্বায়ক ফারুক আহমেদ, জসিম উদ্দিন, হাবিবুর রহমান ও আবদুল আজিজ প্রমুখ।