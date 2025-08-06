ঝালকাঠিতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও মুনাজাত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে ঝালকাঠিতে শহীদদের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ঝালকাঠি সদর উপজেলার আগড়বাড়ি এলাকায় শহীদ মো. কামাল হোসেন সবুজ-এর কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডা. হুমায়ুন কবির, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা ইয়াসমিন, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম সরকার, জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, শহীদের স্ত্রী সাদিয়া বেগম, এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।
একই সময়ে ঝালকাঠিতে দাফন করা আরও নয়জন শহীদের কবরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মুনাজাত পরিচালিত হয়।
জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারব না। আমরা সবসময় তাদের পরিবারের পাশে রয়েছি এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছি।”
এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে ঝালকাঠিতে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।
