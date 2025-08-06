বাঞ্ছারামপুর উপজেলা বিএনপির বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বাঞ্ছারামপুরে বিজয় মিছিল করেছে বিএনপির হাজারো নেতাকর্মী। ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের এই বিজয় মিছিল সফল করতে উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজারো বিএনপির নেতাকর্মী এতে অংশ নেয়।
বাঞ্ছারামপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সালে মূছার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি কৃষিবিদ মেহেদী হাসান পলাশ। মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল করেছে উপজেলা বিএনপি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি আবুল আইয়ুম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাইবুর হাসান মাসুম, সাংগঠনিক সম্পাদক এইএইচজেড শুকরী সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন আকাশ, উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, উপজেলা বিএনপির সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু কালাম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহবুব হাসান, সাবেক সদস্য সচিব লিটন সরকার, ছাত্রদল নেতা আশিকুর রহমান অন্তু প্রমুখ।
বিডি প্রতিদিন/হিমেল