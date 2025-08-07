জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বিএনপির উদ্যোগে বিজয় র্যালি ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এ বিজয় র্যালি ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বেলকুচি পৌরসভার আলহাজ সিদ্দিক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সংক্ষিপ্ত গণসমাবেশে বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) আমিরুল ইসলাম খান আলীমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ।
এ সময় তিনি বলেন, বিএনপি গণতন্ত্রের দল। গণতন্ত্রের জন্য বেগম খালেদা জিয়া কখনো শেখ হাসিনার সাথে আপোস করেননি। যে কারণে খালেদা জিয়াকে জেল খাটতে হয়েছে। আজ গণতন্ত্র মুক্তির পথে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে দেশ রাহুমুক্ত হয়েছে। দেশের এই গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে।
সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাঁতী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম মওলা খান বাবলু, সিরাজগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল কায়েস, বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব বনী আমিন ও ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিজন সরকার প্রমুখ।
গণসমাবেশ শেষে আমিরুল ইসলাম খান আলীমের নেতৃত্বে একটি বিজয় র্যালি বেলকুচি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বেলকুচি মডেল কলেজে গিয়ে শেষ হয়। বিজয় র্যালিতে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল ও কৃষকদলসহ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল