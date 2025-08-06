বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ১৮:৩৬, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ২০:৫০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
/ অর্থনীতি

প্রথমবারের মতো সমুদ্রপথে সাড়ে ৩ টন কাঁঠাল রফতানি

অনলাইন ডেস্ক
ফাইল ছবি

আকাশপথের পর এবারই প্রথম সমুদ্রপথেও বিদেশে কাঁঠাল রফতানি করা হয়েছে। গত মে মাসে প্রথমবারের মতো সমুদ্রপথে ৩ হাজার ৫০০ কেজি (সাড়ে ৩ টন) কাঁঠাল দুবাই পাঠিয়েছে রাজধানী ঢাকার রফতানিকারক একটি প্রতিষ্ঠান। 

পরিবহনে ২৬ দিনের বেশি সময় লাগার পরও তাদের পাঠানো কাঁঠালগুলোর মান ঠিক থাকায় সমুদ্রপথে কাঁঠাল রফতানিতে তৈরি হয়েছে আশার আলো। রফতানিকারকরা বলছেন, সমুদ্রপথে ফল রফতানিতে সরকার যদি সুযোগ সুবিধাগুলো নিশ্চিত করে, তাহলে তৈরি হবে নতুন দিগন্ত। 

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘সমুদ্রপথেও বিদেশে কাঁঠাল রফতানি করা সম্ভব। গত মে মাসে আমরা ৩ হাজার ৫০০ কেজি কাঁঠাল দুবাইতে রফতানি করেছি। জাহাজটি চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ১২ দিনে দুবাইয়ের জেবল আলী বন্দরে গিয়ে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু সেখানে সময় লেগেছে প্রায় ২৬ দিন। এরপরও কাঁঠালগুলোর মান ঠিক ছিল। ৩৫ শতাংশের বেশি কাঁঠালের গায়ের রঙ একেবারে স্বাভাবিক ছিল। বাকি ৬০ শতাংশের মতো কাঁঠালের গায়ের রঙ কিছুটা কালো হলেও ভেতরে ফলের কোনো সমস্যা হয়নি। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে সমুদ্রপথে কাঁঠাল, আনারসসহ বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল রফতানি করবো। আনারস রফতানির জন্য ইতোমধ্যে আমরা টাঙ্গাইলে একটি ওয়্যারহাউস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উদ্ভিদ সংঘনিরোধ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যসহ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন ও আয়ারল্যান্ডে কাঁঠাল রফতানি করে থাকে বাংলাদেশ। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই কাঁঠালের চাহিদা বেশি। বিমানে করে খুব অল্প সময়ে বিদেশে পাঠানো যায় বলে এতদিন কাঁঠাল রফতানিতে আকাশপথকেই বেছে নিয়েছেন রফতানিকারকরা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উদ্ভিদ সংঘনিরোধ উইংয়ের উপ-পরিচালক (রফতানি) একেএম মফিদুল ইসলাম বলেন, ‘২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ১ হাজার ৮৩ টন কাঁঠাল রফতানি হয়েছে। আর চলতি অর্থবছরের গত ১ জুলাই থেকে এই পর্যন্ত ৪৪৮ টন কাঁঠাল রফতানি হয়েছে।’ 

এর আগের বছর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ২৪ মেট্রিক টন কাঁঠাল রফতানি হয় বলে তিনি জানান। 

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কাঁঠাল রফতানির পুরোটাই পাঠানো হয়েছে আকাশপথে। চলতি মৌসুমে রফতানি করা ১ হাজার ৫৩১ টন কাঁঠালের মধ্যে মাত্র সাড়ে ৩ টন কাঁঠাল রফতানি হয়েছে সমুদ্রগামী জাহাজে করে। বাকি সব কাঁঠাল রফতানি করা হয়েছে বিমানে।

উদ্ভিদ সংঘনিরোধ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মো. শাহ আলম বলেন, ‘বিমানে করে বিভিন্ন দেশে কাঁঠাল রফতানি হলেও এই প্রথম সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দুবাইতে কাঁঠাল রফতানি হয়েছে। মৌসুমের শুরুতে গত মে মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রথমবারের মতো ৩ হাজার ৫০০ কেজি কাঁচা কাঁঠাল রফতানি হয়।’ 

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রফতানি হওয়ায় সমুদ্রপথে কাঁঠাল রফতানিতে তৈরি হলো আশার আলো। সমুদ্রপথে কাঁঠাল রফতানির দ্বার উন্মুক্ত হলে অনেক কম খরচে বিদেশে কাঁঠাল রফতানি করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন রফতানিকারকরা। 

তারা জানান, বিমানে করে এক কেজি ফল রফতানিতে এখন খরচ হয় প্রায় ১৬০ টাকা। আর অন্যদিকে সমুদ্রপথে ৪০ ফুটের এক কন্টেইনার পণ্য (৩০ থেকে ৩২ টন) রফতানি করতে খরচ হয় সাড়ে ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ টাকা। এই হিসাবে সমুদ্রপথে এক কেজি ফল রফতানিতে পরিবহন খরচ পড়ে মাত্র ১৩ থেকে ১৪ টাকা। 

ফল রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক আলাউদ্দিন বলেন, সমুদ্রপথে ফল রফতানি সময়সাপেক্ষ, তাই ফলগুলো পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্যই আমরা সমুদ্রপথে ফল রফতানি করতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়েই বেশি পরিবহন খরচ হওয়ার পরও আকাশপথে রফতানি করছি। এখন সমুদ্রপথে যদি রফতানির সুযোগ তৈরি হয়, তাহলে ফল রফতানিতে তৈরি হবে নতুন দিগন্ত। সূত্র: বাসস

