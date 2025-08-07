তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস জীবনযাপন করছে অভিনয়শিল্পী দম্পতি তৌকীর আহমেদ-বিপাশা হায়াত। তবে মাঝেমধ্যে দেশে আসেন তারা। এবার নতুন খবর হলো- এ বছরের শেষ দিকে দুজন আবার ফিরবেন ঢাকায়। এসেই নতুন একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিং করবেন, যেখানে থাকছেন একসঙ্গে তৌকীর আহমেদ-বিপাশা হায়াত। প্রায় ছয় বছর পর এ দুই তারকাকে একসঙ্গে কোনো কাজে পাওয়া যাবে।
একসময়ের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী, চিত্রনাট্যকার এবং চিত্রশিল্পী বিপাশা হায়াত। বয়স ৫০ পেরিয়েছে অনেক আগেই। ঢাকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, নিউইয়র্কের ব্যস্ত শহরজীবনের মাঝেই খুঁজে নিয়েছেন এক ধরনের শান্ত জীবন; যেখানে রয়েছেন স্বামী নির্মাতা-নাট্যকার ও নির্দেশক তৌকীর আহমেদ, সন্তান, আছে শিল্পচর্চা, আর আছে নিজের সঙ্গে নিজে থাকার দীর্ঘ সময়।
সম্প্রতি নতুন একটি সুখবর জানালেন বিপাশা হায়াতের সহযোদ্ধা তৌকীর আহমেদ। তিনি বলেন, ‘নিউইয়র্কের গভর্নর’স আইল্যান্ডে বিপাশার চিত্রপ্রদর্শনী ‘আইল্যান্ড উয়িথিন’, যা বিপাশার তিন মাসের রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের অংশ। এর মাধ্যমে মূল ধারায় তাঁর সরব উপস্থিতি। এ প্রদর্শনী ২ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে। আজ হচ্ছে সমাপনী দিন।’ এদিকে সম্প্রতি দুই সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় এসেছিলেন বিপাশা হায়াত ও তৌকীর আহমেদ। এই কদিন তারা পরিবারের সঙ্গে সময়, আড্ডা ও ঘোরাঘুরিতে সময় কাটিয়েছেন। মাঝে তৌকীর আহমেদ একটি টেলিফিল্মের শুটিংও করেছেন।