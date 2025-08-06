ভূমিকম্পে কাঁপল ইরান

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। জার্মান ভূবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, গতকাল এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭৩। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে, যা এর অভিঘাতকে আরও তীব্র করে তোলে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। গত এক বছরে ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝারি থেকে শক্তিশালী ভূমিকম্পের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত জুন মাসে দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে, ফলে বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। -খালিজ টাইমস
ইরান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রায়শই এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়।