২৬ আগস্টের মধ্যে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির আলটিমেটাম দিয়েছেন রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে আরও দুই দফা দাবিও জানানো হয়েছে। এ দাবি বাস্তবায়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে মিছিল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে এসব ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে সকাল থেকে এ দাবি নিয়ে তারা ঢাকা কলেজে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। বেলা ১১টার দিকে ঢাকা কলেজের মূল ফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি কলেজ চত্বর থেকে শুরু হয়ে সায়েন্সল্যাব মোড়ে গিয়ে ইউটার্ন নেয় এবং নীলক্ষেত হয়ে ইডেন মহিলা কলেজের সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান করে। পরে নীলক্ষেত হয়ে ঢাকা কলেজে ফিরে এসে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ করে। দাবিগুলো হচ্ছে- ২৬ আগস্টের মধ্যে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ/আইন জারি করতে হবে এবং অধ্যাদেশ প্রণয়নে একটি ডেডিকেটেড সরকারি কমিটি গঠন করতে হবে; অধ্যাদেশ জারির পর ভিসি, প্রক্টরসহ পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং বর্তমানে সাত কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অফিশিয়ালি ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধীনে স্থানান্তর করতে হবে এবং তাদের নতুন পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে। আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আবদুর রহমান বলেন, আমরা বহুদিন ধরে স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। শিক্ষা সিন্ডিকেটের কোনো ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। এখন সময় এসেছে আমাদের লড়াইয়ের বাস্তবায়ন দেখার। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকারি সাত কলেজকে পৃথক করে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ০১:৪৪, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
সাত কলেজ
অধ্যাদেশ জারির আলটিমেটাম শিক্ষার্থীদের
নিজস্ব প্রতিবেদক
