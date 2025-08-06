সভাপতি পদ নিয়েই আলোচনা

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এখন মেলবোর্নে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। ১৭ আগস্ট ঢাকায় ফেরার কথা তাঁর। দেশে ফেরার পর তিনি জরুরি বৈঠকে বসবেন বিসিবি পরিচালক ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে। এরপর বৈঠক করবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে। বিসিবির পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে হয়তো আলোচনা করবেন। এর পরই বিসিবির পরবর্তী নির্বাচনের কার্র্যক্রম শুরু হবে। শোনা যায়, দেশ ছাড়ার আগে তিনি বিসিবি পরিচালকদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ, বি ও সি ক্যাটাগরিতে ২৩ পরিচালক পদে নির্বাচন হবে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদে। সরাসরি ২৩ ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত ২-এই ২৫ পরিচালক সরাসরি নির্বাচিত করবেন বিসিবি সভাপতি। সভাপতি পদে একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থীর নাম ক্রিকেটপাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তালিকায় রয়েছে জাতীয় দলের সাবেক তিন অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল, তামিম ইকবাল ও ফারুক আহমেদের নাম। বুলবুল বিসিবির বর্তমান সভাপতি, ফারুক সাবেক সভাপতি আর তামিম দেশসেরা ক্রিকেটার। এ ছাড়া শোনা যাচ্ছে বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক মাহাবুবুল আনাম, সাবেক সভাপতি আলী আজগর লবীর নাম। একটি নাম অবশ্য আলাদা করে নজর কেড়েছে সবার-সৈয়দ আশরাফুল হক। একসময় বিসিবির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। সভাপদি পদে একাধিক প্রার্থীর পাশাপাশি ‘বি’ ক্যাটাগরির ১২ পরিচালক হতেও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিচিত-অপরিচিত জনের নাম। ক্রিকেটপাড়ার মূল আলোচনাই এখন বিসিবির নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচন কবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অক্টোবর নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ।
বাংলাদেশের ক্রিকেট এখন ব্যস্ত নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন জাতির টি-২০ সিরিজ নিয়ে। টি-২০ এশিয়া কাপের প্রস্তুতি নিতে লিটন বাহিনীর ফিটনেস ট্রেনিং শুরু হচ্ছে আজ। ১৫ সেপ্টেম্বর সিলেটে শুরু হবে ক্যাম্প। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ তিনটি ৩০ আগস্ট, ১ ও ২ সেপ্টেম্বর। সিলেটে খেলাগুলো হবে সন্ধ্যা ৬টায়। ৬ সেপ্টেম্বর আট জাতির এশিয়া কাপ খেলতে দুবাই যাবে লিটন বাহিনী। আবুধাবিতে ম্যাচ তিনটি খেলবেন। ক্রিকেটাররা ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচি নিয়ে। বিসিবি পরিচালক, কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে নির্বাচন সামনে রেখে। বিসিবি সভাপতি ঢাকা ছাড়ার আগে জানিয়ে গেছেন নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে। অথচ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পরিচালক জানান, নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে আয়োজন নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচনের জন্য হয়তো আইসিসির নিয়ম মেনে বিসিবির বর্তমান কমিটি সময় নিতে পারে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদও সময় নিতে পারে। বিসিবির বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নিয়েছিল গত বছরের ৯ অক্টোবর।
বিসিবির বর্তমান কমিটিতে পরিচালক রয়েছেন ১০ জন। আগের সরকারের সময়ে নির্বাচনে বিসিবি সভাপতি হয়েছিলেন নাজমুল হাসান পাপন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকারের পট পরিবর্তনের পর অনেক পরিচালক পালিয়ে যান। অনেকে পদত্যাগ করেন। একসময় কোরাম পূরণেই সমস্যা হচ্ছিল। তখন ক্রীড়া পরিষদ কোটায় পরিচালক নির্বাচিত হন ফারুক আহমেদ ও নাজমুল আবেদিন ফাহিম। এখন ফাহিম বিসিবির অন্যতম প্রভাবশালী পরিচালক। কিন্তু ফারুক বিসিবি সভাপতি হওয়ার পরও বর্তমান সরকারের ইচ্ছায় বাদ হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। দায়িত্ব নেওয়ার পর বুলবুল জানিয়েছিলেন টি-২০ ম্যাচ খেলতে চান। সে হিসেবে ক্রিকেটের উন্নয়ন, পুরো দেশে ক্রিকেট লিগ আয়োজন ও মাঠগুলোর সংস্কারে কাজ করছেন। এখন তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা জানাচ্ছেন, তিনি টেস্ট খেলতে চান। মানে বিসিবির সভাপতি হতে আগ্রহী। ফারুকের ঘনিষ্ঠজনেরাও তেমনটাই জানাচ্ছেন।
তামিমের নাম শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই। যদি তামিম প্রার্থী হন, তাহলে বিসিবির সাবেক সভাপতি লবী নির্বাচন করবেন না।