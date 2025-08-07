সরানো গেল না তারের জঞ্জাল

নগরীর শিরোইল এলাকার শহিদুল ইসলাম বলেন, সবুজ ও পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে রাজশাহী সবার নজর কাড়ে। কিন্তু মোড়ে মোড়ে তারের জঞ্জাল এই নগরীর সৌন্দর্য নষ্ট করছে। বিভিন্ন পোলে তার ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সাঁটানো হয়েছে পোস্টার
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় রাজশাহী মহানগরীর সুনাম দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। রাজশাহীতে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকরা নগরীর পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তবে এ নগরীর সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট ক্যাবল অপারেটরদের তারের জঞ্জালে। বারবার ঘোষণা ও প্রচারণা চালিয়েও সরানো যায়নি তারের জঞ্জাল। নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও গলিপথে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও ল্যাম্পপোস্টে জড়িয়ে থাকা তারের জঞ্জালের কারণে আর্থিং, শর্টসার্কিট হয়ে প্রায়ই ঘটছে অগ্নিকাণ্ডসহ নানা দুর্ঘটনা। তারের জঞ্জাল সরাতে রাজশাহী সিটি করপোরেশন প্রচারণাও চালিয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। এক বছর আগে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে এসব তার সরাতে অভিযান চালানো হয়েছিল। মহিলা কলেজ সড়কে অভিযান চালানোর পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আর দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই সিটি করপোরেশনের।
নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলো ও ল্যাম্পপোস্টে তার ঝুলছে। ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট ক্যাবল অপারেটরদের তারের ভারে খুঁটিগুলো বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। মহানগরীর সাহেববাজার, জিরোপয়েন্ট, আরডিএ মার্কেটের সামনে, মনিচত্বর, রানীবাজার, আলুপট্টি, নিউমার্কেট, বর্ণালী মোড়, শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান চত্বর, লক্ষ্মীপুর মোড়, তালাইমারি, কোর্ট চত্বর, কোর্টস্টেশন এলাকাসহ মহানগরীজুড়ে একইচিত্র। এসব তারের জঞ্জালে একদিকে নগরীর সৌন্দর্য নষ্ট করছে, অপরদিকে বিভিন্ন সময় ঘটছে অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, নান্দনিক শহর গড়তে তারের জঞ্জাল সরানোর বিকল্প নেই। প্রয়োজনে তার মাটির নিচ দিয়ে নিতে হবে। তবে সেটি সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলো ও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলে থাকা তারের জঞ্জাল সরাতে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।