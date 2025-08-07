ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সম্ভাব্য প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার বিকালে ডাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মাহবুবুর রহমান নাহিয়ান।
লিখিত বক্তব্যে সংগঠনটির ঢাবি শাখার সাবেক সভাপতি আবু বকর বলেন, ‘প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়কে যথাযথ স্বচ্ছতার সহিত কাজে লাগানো, এবং সকল ছাত্রসংগঠনের রাজনৈতিক সহাবস্থান ও গঠনমূলক ছাত্ররাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা সহ সকলকে সাথে নিয়ে একটি গণমুখী ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে প্রশাসনকে বাধ্য করার দীপ্ত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’
ডাকসুতে ভিপি পদপ্রার্থী হিসেবে সংগঠনটির ঢাবি শাখার সাবেক সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত, জিএস হিসেবে ঢাবি শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আহসান মারজান এবং এজিএস হিসেবে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির ঢাবি শাখার বর্তমান সভাপতি সাইফ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন।
এছাড়া অন্যান্য পদে থাকছেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আবু বকর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোহাম্মদ আলী, একই বিভাগের আ. রহমান মাহফুজ, ওমর ফারুক, ইকরামুল কবির, আরিয়ান মাহমুদ রাসেল, আব্দুর রহমান মাহফুজ, আব্দুর রহিম, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্লাবন আহমেদ, প্রাণ রসায়ন ও অণুজীববিজ্ঞানের জুরাইয়া আক্তার, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের ইলিয়াস তালুকদার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মুঈনুল ইসলাম, ইসমাইল হোসাইন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ইয়াসিন আরাফাত, ব্যাংকিক অ্যান্ড ইনসুরেন্সের ইমরান হোসাইন, ইতিহাস বিভাগের সাব্বির আহমেদ, ফিন্যান্স বিভাগের মানসুরুল হক শান্ত, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের মোছা. হাবিবা, আইন বিভাগের শাহরিয়ার জাবির, আরবী বিভাগের আফজাল হোসাইন সিয়াম, একই বিভাগের নূরুল জান্নাত মান্না, রেজাউল করিম, অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপ বিভাগের মোহাম্মদ রিয়াদ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এরফান মোহাম্মদ এবং প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের জাকিয়া মুন।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত