কোনো ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করে বিএনপিকে ধ্বংস করা যাবে না: খোকন

নরসিংদী বিএনপি ও মনোহরদী উপজেলা বিএনপি উদ্যোগে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান, শোক ও বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে নরসিংদী জেলা বিএনপি ও দুপুরে মনোহরদী বিএনপি এই বিজয় র্যালি করে।
নরসিংদী জেলা বিএনপির বিজয় র্যালিতে নেতৃত্ব দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন। র্যালিটি মাধবদী এস পি ইনস্টিটিউট থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন এবং মনোহরদীতে র্যালি নেতৃত্ব দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক লে. কর্ণেল অব. জয়নুল আবেদীন। বিজয় র্যালিটি মনোহরদী থানার নারান্দী বাস স্ট্যান্ড শুরু হয়ে বেলাবো ও মনোহরদীতে র্যালি করে মনোহরদী বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, কোনো ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করে বিএনপিকে ধ্বংস করা যাবে না। বিএনপি হলো খালেদা জিয়া-তারেক জিয়ার দল।
তিনি বলেন, জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যা দরকার বিএনপি তাই করবে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমরা সরকারকে সহযোগীতা করে যাবো। কিন্তু ইসলামী দল ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) যদি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় তাহলে বিএনপি তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবে।
মঙ্গলবার নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী পৌরসভা বিএনপি আয়োজিত এস.পি ইনস্টিটিউশন স্কুল মাঠে জুলাই-আগস্ট ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থান শোক ও বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজয় র্যালীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।
নরসিংদী সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো: আবু সালেহ চৌধুরী সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন মাধবদী পৌর বিএনপির সভাপতি আমানউল্লাহ আমান, বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন আনু, বিএনপি নেতা রবিউল ইসলাম রবি, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান নাহিদ, বিএনপি নেতা আব্দুর রউফ ফকির রনি প্রমুখ।
মনোহরদী বিজয় র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক লে. কর্ণেল অব. জয়নুল আবেদীন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য ফেরদৌস আহাম্মেদ খোকন, বাংলাদেশের সেচ্ছাসেবক কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও নরসিংদী জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ জাকির হোসেন, বেলাব উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অলিউর রহমান কাউছার, বেলাব উপজেলা সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাসির উদ্দীন, মনোহরদী উপজেলা সিনিয়র নেতা আব্দুল গণি ফরাজি, নরসিংদী জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোবারক হোসেন নাদিমসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাবৃন্দ।
বিডি প্রতিদিন/হিমেল