জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বিশাল বিজয় র্যালি ও গণসমাবেশ করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে বেলকুচি পৌরসভার আলহাজ সিদ্দিক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ আয়োজন করে উপজেলা বিএনপি।
গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) আমিরুল ইসলাম খান আলীম। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ।
আব্দুস সালাম আজাদ বলেন, "বিএনপি গণতন্ত্রের দল। বেগম খালেদা জিয়া কখনো শেখ হাসিনার সঙ্গে আপস করেননি বলেই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে। আজ দেশের গণতন্ত্র মুক্তির পথে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে দেশ রাহুমুক্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারাকে ধরে রাখতে বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।"
গণসমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন গোলাম মওলা খান বাবলু, আব্দুল্লাহ আল কায়েস, আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, বনী আমিন, রিজন সরকার প্রমুখ।
গণসমাবেশ শেষে আমিরুল ইসলাম খান আলীমের নেতৃত্বে বিশাল বিজয় র্যালি বেলকুচি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বেলকুচি মডেল কলেজে গিয়ে শেষ হয়।
র্যালিতে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দলসহ সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
বিডি প্রতিদিন/আশিক